Mag je nog naar Duitsland of België reizen?

De landen om ons heen zitten niet echt meer op een Nederlander te wachten. En zeker niet eentje uit Noord- of Zuid-Holland. Het aantal coronabesmettingen is zo hard opgelopen dat onze buurlanden hun reisadvies hebben aangepast.

Duitsland noemt Noord- en Zuid-Holland risicogebied, in België geldt voor beide kustprovincies code rood: Belgen en Duitsers wordt dus afgeraden om naar de betreffende regio’s af te reizen. Andersom is er minder aan de hand. Ons reisadvies voor Duitsland is nog steeds geel, maar Noord- en Zuid-Hollanders worden niet zomaar toegelaten. Zij moeten zich bij aankomst preventief laten testen en het advies is om 14 dagen in quarantaine te gaan.

Behalve voor Antwerpen en Brussel geldt in België ook code geel, maar wederom: andersom zijn de Belgen er wat minder happig op dat er hordes Nederlanders de grens oversteken. Mensen uit Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en Limburg moeten zich bij aankomst in België laten testen en 14 dagen in zelfquarantaine.