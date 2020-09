Gronings ziekenhuis moet al tientallen operaties uitstellen

Het Martini Ziekenhuis in Groningen moet tachtig operaties uitstellen, omdat bijna 10 procent van het personeel thuiszit met verkoudheidsklachten en seizoensgriep. Daarom sluit het hospitaal de komende twee weken twee operatiekamers.

Er zijn te weinig mensen beschikbaar om alle behandelingen uit te voeren. “We realiseren ons dat het voor patiënten echt heel vervelend is dat we een aantal operaties op korte termijn afzeggen”, zegt bestuursvoorzitter Hans Feenstra tegen RTV Noord. “Door nu tijdelijk twee operatiekamers te sluiten, hopen we de impact zo klein mogelijk te houden.”

Feenstra is extra bezorgd, omdat het aantal coronapatiënten in zijn ziekenhuis gestaag oploopt, maar er nu al niet genoeg personeel is om alle zorg te verlenen die nodig is. De capaciteit is bijna volledig benut. “Dat betekent dat er nog heel weinig rek in zit en dat baart me zorgen”, aldus de bestuursvoorzitter.