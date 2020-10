Elon Musk neemt geen coronavaccin: ‘Dood gaan we allemaal’

Elon Musk geldt al langer als corona-scepticus. Terwijl het aantal coronadoden in de VS de grens van 200.000 passeerde, zwakt de ceo van Tesla de ernst van de pandemie opnieuw af. Een vaccin zal hij in elk geval niet nemen.

In de New York Times-podcast ‘Sway‘ is de oprichter van Tesla duidelijk: als er een vaccin beschikbaar komt tegen Covid-19 dan laat hij dat aan zich voorbijgaan. ,,Ik loop geen risico op corona en mijn kinderen ook niet”, aldus Musk, altijd begaan met de rest van de wereld.

De autofabrikant, die ook goed raketten kan maken, vindt dat ‘iedereen die risico loopt in quarantaine moet tot de storm voorbij is’. Als de interviewer de SpaceX-baas uitlegt dat er dan alsnog heel veel mensen overlijden, reageert Musk: ,,Iedereen gaat dood.”

Bill Gates

De derde rijkste persoon ter wereld noemde eerder de lockdown al ‘huisarrest’. Zijn werknemers mogen wat hem betreft thuisblijven als ze het risico te groot vinden, maar hij weigert te zeggen of hij ze dan ook gaat betalen. Musk wordt boos als de journalist doorvraagt. ,,Laten we verdergaan. Ik wil niet in debat gaan over deze situatie. Als je de podcast nu wil stoppen, dan kunnen we dat doen.”

Het scheelt niet veel of het gesprek eindigt dan, maar niet voor Bill Gates nog een veeg uit de pan krijgt, omdat hij het waagde te zeggen dat Musk niks weet van virussen. ,,Hallo stomkop, wij máken de vaccin-machines voor CureVac, het bedrijf waar je zelf in investeerde”, klinkt het vriendelijk.