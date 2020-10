Waarom het nog anderhalf jaar kan duren voor we van het virus zijn verlost

Het zou zomaar nog anderhalf jaar kunnen duren voor alle coronamaatregelen verleden tijd zijn, denkt het kabinet, dat werkt aan een lange termijnstrategie. Zelfs als er begin volgend jaar een vaccin is.

Dat komt niet doordat het lang duurt om iedereen te vaccineren. Als er genoeg vaccins zijn, kan het snel gaan. Immunoloog Ger Rijks van het Elisabeth TweeSteden-ziekenhuis: “In het verleden werd Ahoy in Rotterdam ingezet om de jeugd te vaccineren tegen meningokokken. In India zijn eens 5 miljoen mensen in één dag gevaccineerd. Dus het kan wel.”

70 procent

Twee weken na je inenting ben je in principe beschermd tegen Covid-19. De vraag is echter of genoeg mensen een vaccin nemen. “Tegen de 70 procent van de Nederlanders moet zich laten vaccineren”, meent hoogleraar vaccinologie Ben van der Zeijst. “Dan zijn de kwetsbaren voldoende afgeschermd door de mensen die wel gevaccineerd zijn om het virus niet op te lopen.”

Volgens een peiling van RTL Nieuws en Jinek is maar 66 procent van de Nederlanders bereid een vaccin te nemen. Rijkers: “Wanneer die groep groot is, dan kan de periode dat het toch nog heikel is, langer duren. De mensen die twijfelen kunnen het inderdaad nog lastig maken.”

Twee vaccinaties

Verder is onduidelijk hoe vaak je gevaccineerd moet worden. “Het kan zijn dat je twee vaccinaties nodig hebt”, zegt Van der Zeijst. Of nog meer, zoals bij de griepprik. Bovendien is het goed mogelijk dat veel vaccins toch de eindstreep niet halen, omdat ze niet genoeg bescherming bieden of te veel bijwerkingen hebben. “Dat het kabinet dan werkt aan een langetermijnstrategie lijkt mij heel goed. De regering wil geen overdreven verwachtingen wekken”, zegt Van der Zeijst.