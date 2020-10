WHO: 10.000 kinderen meer sterven aan ondervoeding door corona

Door de coronapandemie kunnen er dit jaar 10.000 kinderen meer per maand sterven door ondervoeding. Dat zei het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag op de Voedsel en Landbouw conferentie van de Verenigde Naties.

De WHO verwacht dat het aantal ondervoede kinderen dit jaar met 14 procent toeneemt. Dat betekent dat er 6,7 miljoen kinderen bijkomen die honger lijden, met name in het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara en in Azië.

"De pandemie heeft essentiële diensten, vaccinaties, moeder- en kindzorg, voeding voor kinderen en gezinsplanning ernstig verstoord," zei Tedros. "We kunnen geen wereld accepteren waar de rijken toegang hebben tot een gezond dieet, terwijl de armen achterblijven."

Volgens de WHO is ondervoeding de oorzaak voor bijna de helft van alle kindersterfte. Zo'n 47 miljoen kinderen op de wereld onder de vijf jaar zijn te mager voor hun lengte.