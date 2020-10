Kabinet overlegt over lockdown: ‘Ander scenario is winter vol zware maatregelen’

Het aantal coronabesmettingen is ruim een week na de invoering van de nieuwe maatregelen onverminderd hoog. Of er nog harder ingegrepen moet worden of niet, daarover praat het kabinet vandaag.

Het Redteam, dat bestaat uit onafhankelijke experts, pleitte eerder al voor een volledige lockdown. Ook viroloog Ab Osterhaus is voorstander. Diederik Gommers suggereerde een paar weken geleden eveneens dat een lockdown op de loer lag. De cijfers zijn nog slechter dan hij toen voorspelde.

Maar voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, ziet ook nadelen van die aanpak, zegt hij tegen het AD. “Als je kiest voor een korte maar hevige lockdown, dan heb je het toch nog over een periode van meerdere weken. Niemand kan dan garanderen dat corona weg is en of je vervolgens kunt volstaan met alleen nog maar lokale maatregelen. Het risico is dat je dan over twee of drie maanden wéér moet ingrijpen.’’

Het alternatief is dat je scholen, winkels en sportscholen open laat. Bruls: ,,Een ander scenario is dat je een aantal stevige maatregelen de hele winter door laat lopen. Het voordeel daarvan is dat mensen zich er op in kunnen stellen, dat je duidelijkheid kunt geven.’’