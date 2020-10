Overal vinden burgers dat hun overheid er een potje van maakt in coronatijd

Toegegeven, als een van de Europese landen met relatief de meeste coronabesmettingen hebben we reden tot klagen, maar uniek zijn we allerminst: overal vinden burgers dat hun regering faalt in de aanpak van de coronacrisis. Misschien moet je dan concluderen dat het ook niet makkelijk is om het juiste te doen.

Onderzoekers van het YouGov-Cambridge Globalism Project vroegen in juli en augustus, vlak voor de tweede golf begon, 26.000 mensen uit 25 landen wat ze vonden van de aanpak van hun regering. Het merendeel was ontevreden: de reactie was te traag en niet goed genoeg. Maar de verschillen zijn groot.

Zo was vier op de vijf Denen tevreden met het overheidsbeleid. Logisch: de lockdown kwam snel en het aantal doden bleef beperkt. Ook de Australische en Griekse regering konden goedkeuringspercentages noteren van boven de 70 procent. In die landen was het aantal besmettingen eveneens relatief gering. De regering van Angela Merkel deed het volgens 67 procent van de Duitsers goed tot zeer goed, terwijl het sterftecijfer gelijk is aan dat van Denemarken.

Aan de andere kant van de schaal vinden we Amerika waar slechts 34 procent de aanpak van Trump prima vindt. 36 procent van de Spanjaarden, 37 procent van de Fransen en 39 procent van de Britten en Brazilianen keurt de aanpak van hun overheid goed. Maar de sterftecijfers behoren in deze landen dan ook tot de hoogste ter wereld.

Toch zegt het aantal besmettingen en sterfgevallen niet alles. Van de Italianen en Zweden vindt respectievelijk 58 en 54 procent dat de overheid het uitstekend heeft gedaan, terwijl de sterftecijfers in beide landen beroerd zijn. Gek genoeg, waren de Japanners het minst tevreden. Het land telt maar heel weinig coronadoden en toch vindt maar 21 procent van de bevolking dat de overheid het juiste beleid heeft gevoerd.

In totaal vinden burgers in 16 van de 25 onderzochte landen dat de verspreiding van het virus in hun land had kunnen worden voorkomen als hun regering anders had gereageerd.

En wat vindt Nederland? Uit een enquête die tussen 12 en 18 augustus is afgenomen onder ruim duizend Nederlanders blijkt dat ook wij niet meer zo te spreken zijn over de corona-aanpak van de regering. Nog voor de tweede coronagolf uitbrak, zei ruim vier op de tien Nederlanders geen vertrouwen te hebben in het beleid van het kabinet en het RIVM. Dat is de afgelopen tijd vast niet beter geworden.