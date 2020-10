Noodkreet ziekenhuizen België: leg land plat

De ziekenhuizen in België roepen de zes regeringen van het land gezamenlijk op het land verder stil te leggen vanwege het coronavirus. Dat kan het verschil maken "tussen leven en dood van onze medeburgers en onze naasten", schrijven de koepelorganisaties die samen alle Belgische ziekenhuizen vertegenwoordigen.

"De situatie in de ziekenhuizen is kritiek, het zorgpersoneel zit op zijn tandvlees en de verspreiding van het virus toont voorlopig geen enkele vertraging", aldus de oproep aan de vooravond van een nieuwe bijeenkomst van de Belgische (deel-)regeringen. De ziekenhuizen waarschuwen dat als de maximumcapaciteit van de intensive care overschreden wordt er keuzes zullen moeten worden gemaakt. "Mijnheer de eerste minister en heren minister-presidenten, de tijd van talmen is voorbij."

"Het is pijnlijk voor een hele reeks sectoren in ons land, vooral de bedrijven, maar het is volgens ons de enige effectieve manier om de verspreiding van het virus en het aantal ziekenhuisopnames een halt toe te roepen." De organisaties zeggen dat inspanningen geleverd worden om in extra plaatsen of bedden te voorzien, maar dat het zorgpersoneel aan het eind van zijn latijn is. Er is een personeelsuitval van 20 tot 30 procent, met pieken tot 40 procent.

De ziekenhuizen voelen zich gesteund door de cijfers en steeds meer virologen die voor een nieuwe volledige lockdown pleiten, met een verbod op niet-essentiële verplaatsingen.

Volgens de jongste cijfers liggen er 5924 Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen, van wie bijna duizend op de ic. De afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 593 coronazieken opgenomen.