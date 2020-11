Reiswereld (en toeristen) lappen reisadvies aan hun laars

De regering heeft opgeroepen niet onnodig naar het buitenland te gaan tot minstens half januari. Reisorganisaties blijven echter reizen uitvoeren naar gele bestemmingen. En toeristen gaan mee, zelfs als ze niet willen. Want wie voor kerstmis heeft geboekt naar een ‘geel’ gebied krijgt geen voucher of zijn geld terug als hij (zij) zich wil houden aan het dringende advies van de regering.



Sunweb laat weten dat het alleen vouchers uitdeelt als er op de reisbestemming sprake is van code oranje of rood. Dat schrijft het AD



Sunweb is niet de enige onderneming die zich zo strikt opstelt, ook andere pakketreisaanbieders doen dat.

De ANVR vindt het de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf om te besluiten of hij zijn naar een geel gebied gaat. ,,Maar in dat geval kunnen er kosten aan annulering verbonden zijn”, aldus woordvoerster Mirjam Dresmé.



Corendon vormt een uitzondering op de regel. De reisorganisatie laat weten het advies van Rutte op te volgen en heeft de boekingen naar de Canarische Eilanden en Madeira tot half januari geannuleerd. Het gaat om vele honderden boekingen. ,,Die reizigers krijgen een voucher”, laat Simone van den Berk van Corendon weten.