Minister Arie Slob (Onderwijs) vindt niet dat scholen een verklaring moeten vragen van ouders waarin staat dat zij afstand nemen van homoseksualiteit. "Dat is een brug te ver", aldus de minister. Hij laat onderzoek doen naar de verklaringen. "We gaan kijken of dat zo is." Slob wil weten wat er exact in de verklaringen staat die op sommige reformatorische scholen zou worden gevraagd.