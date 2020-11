Aantal coronabesmettingen daalt sneller in Amerikaanse staten met mondkapjesplicht

Hoe effectief mondkapjes precies zijn in de bestrijding van de coronapandemie blijft moeilijk te zeggen. Niet alleen in Nederland, ook in het Amerika van Trump twijfelen ze erg aan het nut ervan. Maar nieuw onderzoek naar het verschil in besmettingscijfers tussen staten waar een mondkapje al dan niet verplicht is, maakt duidelijk: het helpt waarschijnlijk flink.

Vox zette de data op een rij. Nergens in de VS droegen in oktober zo weinig mensen een mondkapje als in de staat North Dakota. Volgens het CDC (het Amerikaanse RIVM) was het aantal besmettingen per hoofd van de bevolking in die staat het hoogste van het land. Maar North Dakota is niet de enige staat waar dat voor geldt. Acht van de tien staten met de hoogste aantallen nieuwe besmettingen in oktober hebben geen mondkapjesplicht.

Kansas

Nog interessanter is het om in te zoomen op de staat Kansas. Daar stelde de Democratische gouverneur in juli mondkapjes verplicht in alle openbare ruimtes waar het niet lukt om anderhalve meter afstand te houden. Maar afzonderlijke regio’s mochten dit besluit negeren en dus besloten 81 van de 105 county’s om mondkapjes niet te verplichten, 21 deden dat wel.

De gevolgen waren opmerkelijk: in de 21 regio’s die zich wel aan de mondkapjesplicht hielden, stabiliseerde het aantal nieuwe besmettingen. In de regio’s zonder plicht verdubbelde het aantal coronagevallen, zelfs na correctie voor hoe vaak mensen hun huis verlieten. “We waren verbijsterd over het effect,” zegt onderzoeker Donna Ginther van de universiteit van Kansas.

Andere onderzoekers vonden vergelijkbare resultaten. Het CDC in Arizona concludeerde bijvoorbeeld dat het aantal covidbesmettingen met 75 procent daalde na de invoering van de mondkapjesplicht. Ook in Alabama, Oklahoma en Texas werd een significante afname van het aantal nieuwe gevallen genoteerd.

Minder ziek

Nog een voordeel van mondkapjes: onderzoekers in Kansas en Tennessee stellen dat mensen minder ernstig ziek worden als ze besmet raken, terwijl ze een mondkapje dragen. In de ziekenhuizen van Tennessee waar 75 procent van de patiënten afkomstig is uit gebieden met een mondkapjesplicht is het aantal opnames vergelijkbaar met de cijfers van afgelopen zomer. Ziekenhuizen met minder dan 25 procent patiënten uit mondkapjesregio’s zagen het aantal opnames met 200 procent toenemen.

Het bevestigt wat veel wetenschappers al langer zeggen: een mondkapjesplicht is een simpele, goedkope en doeltreffende maatregel in de strijd tegen het coronavirus.