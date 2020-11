Kabinet: verwacht niet teveel vrijheid voor de feestdagen

Volgens bronnen van De Telegraaf moeten we niet teveel verwachten van grote familiediners of feesten met de feestdagen aan het eind van het jaar.

Volgens die bronnen gaan Rutte en De Jonge morgen zegen dat er met Kerstmis misschien wel iets meer mag dan nu. Maar normaal zal het zeker niet zijn. Na het aflopen van de extra beperkingen, aankomende donderdag, mag de visite weer bestaan uit slechts drie twaalfplussers uit andere huishoudens. Die beperking zal tot ver in december overeind blijven, zo is de verwachting. Met kerst is er misschien wel iets meer mogelijk, daarover gaat het kabinet over twee weken beslissen.