Daar zijn ze weer: boze boeren op trekkers in Den Haag

De eerste boeren zijn met hun trekkers gearriveerd in Den Haag. Vanuit het hele land zijn boeren onderweg naar Den Haag waar ze dinsdag willen demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Uit onder meer Limburg, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland en de Achterhoek waren maandagavond en in de macht van maandag op dinsdag al vele tientallen boeren onderweg, zo zei Mark van den Oever van de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) maandagavond. Gedurende de nacht was dat ook te zien op sociale media.

De boeren houden dinsdagmorgen een trekkerdefilé langs paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De actiegroep heeft daarvoor naar eigen zeggen toestemming van de gemeente en de politie. Deze instanties besloten dat een urenlange demonstratie met trekkers voor de deuren van het koninklijk paleis dinsdagmorgen niet is toegestaan.

Na het trekkerdefilé gaan de actievoerders naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL in Leidschendam.

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten alert te zijn op mogelijke landbouwvoertuigen en raadt aan indien nodig de rijstijl aan te passen. De Benoordenhoutseweg in Den Haag is in beide richtingen dicht in verband met de demonstratie, meldt Rijkswaterstaat.