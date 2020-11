Vanaf 1 december worden mondkapjes verplicht…..behalve in kerken

Vanaf 1 december wordt het dragen van mondkapjes in openbare binnenruimte eindelijk verplicht. Verstandig, want de heilzame werking van het dragen van mondkapjes is wetenschappelijk steeds minder omstreden.

Dat maakt de uitzondering – alweer – van kerken, synagogen en moskeeën des te onbegrijpelijker. Gebedshuizen zoals kerken, moskeeën, synagogen en tempels worden namelijk uitgezonderd van de mondkapjesplicht. Dat blijkt uit de regeling die het kabinet donderdag naar de Kamer heeft gestuurd. De plicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar