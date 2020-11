Amerikaans koppel ontdekt in de muren van hun huis 66 flessen whisky uit de tijd van de drooglegging

Toen een New Yorks stel hoorde dat hun honderd jaar oude huis was gebouwd door een beruchte dranksmokkelaar deden ze dat af als een lokale mythe. Tot ze tijdens een recente renovatie flessen whisky ontdekten in de muren en onder de vloer van hun huis.

De flessen stammen nog uit de tijd van de drooglegging in de jaren twintig en zijn zeker duizend dollar per stuk waard. Nick Drummond en Patrick Bakker trokken vanwege de verbouwing de houten buitenwand van hun huis weg. Daar ontdekten ze de flessen keurig op een rij en in papier gewikkeld. “Onze muren zitten vol drank,” reageerde Drummond enthousiast op Instagram. “Ik kan het niet geloven, de roddels zijn waar. Hij was echt een smokkelaar!”

“Ik had eerst niet door wat ik zag,” vertelt Drummond Dit bericht bekijken op Instagram

