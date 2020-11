Baby geboren met antistoffen tegen Covid-19 in bloed

In maart raakte een zwangere vrouw in Singapore besmet met het coronavirus. Onlangs is ze bevallen van een baby met antistoffen tegen het virus in het bloed.

De baby was bij de geboorte eerder deze maand niet besmet met het virus, maar had wel antistoffen aangemaakt. De casus biedt artsen inzicht in de impact van Covid-19 op ongeboren baby’s en de virusoverdracht van moeder op kind.

Moeder Celine Ng-Chan had in maart slechts milde coronaklachten, maar verbleef, vermoedelijk vanwege haar zwangerschap, toch 2,5 week in het ziekenhuis. “Mijn dokter vermoedt dat ik mijn Covid-19-antistoffen heb doorgegeven tijdens mijn zwangerschap”, vertelt ze aan Straits Times.

Vorige maand berichtten Chinese artsen ook al over baby’s die zijn geboren met antistoffen tegen corona. Maar tot nu toe werd het virus niet teruggevonden in het vruchtwater of in de moedermelk. Volgens New Yorkse artsen is de virusoverdracht van moeder op kind hoogst zeldzaam. Ook zouden de antistoffen na verloop van tijd afnemen.