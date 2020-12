Haar dat is afgenomen van Oeigoeren zit waarschijnlijk in Nederlandse extensions

Haar dat door de Chinezen gedwongen is afgenomen van Oeigoeren is ‘zeer waarschijnlijk’ verwerkt in Nederlandse pruiken en extensions. Dat blijkt uit onderzoek van Investico.

Naar schatting een miljoen Oeigoeren, een Chinese moslimminderheid, worden gevangen gehouden in kampen in de noordwestelijke regio Xinjiang. Er zijn diverse getuigenissen dat hun haar bij aankomst wordt afgeschoren.

De Chinese haarfabrikant Emeda heeft in de afgelopen vijf jaar zeker zes ladingen met haar naar Nederland vervoerd. Maar er zijn nog minstens vijftig haarbedrijven waar het haar, mogelijk met dwangarbeid, wordt verwerkt, ontdekte journalistiek onderzoeksplatform Investico, dat het onderzoek uitvoerde in opdracht van de Groene Amsterdammer en Linda.

Volgens Investico is het ‘zeer waarschijnlijk’ dat dit haar via een omweg in Nederland terecht is gekomen. Behalve de ladingen die rechtstreeks naar ons land zijn gebracht, kan het ook zijn dat Nederlandse bedrijven het haar kopen van andere westerse landen, die het in China hebben gehaald.