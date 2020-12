Weet je nog dat Zweden een lockdown niet nodig vond? Nu gaan zelfs de scholen dicht

Vanaf 7 december gaan de middelbare scholen in Zweden dicht. Leerlingen krijgen online les. Het Scandinavische land, dat al die lockdownmaatregelen maar betuttelend vond, kampt met torenhoge besmettingscijfers en bijbehorende sterfgevallen.

Het beleid van de omstreden staatsviroloog Anders Tegnell heeft voorgoed afgedaan. De Zweden morren en mopperen op hun overheid, die veel te lang heeft gewacht met ingrijpen. Er waren donderdag bijna 6500 coronabesmettingen op één dag en 33 doden op een bevolking van iets meer dan 10 miljoen.

Reden voor premier Stefan Löfven om de middelbare scholen vanaf 7 december tot het eind van het trimester te sluiten in de hoop het virus in te dammen. Het vertrouwen in de minister-president en zijn regering is gedaald tot onder de 30 procent blijkt uit de meest recente peiling. Meer dan 80 procent van de ondervraagden was ‘enigszins’ of ‘heel erg’ bezorgd dat het Zweedse gezondheidssysteem de crisis niet aan kan.

Er zijn al meer dan 7000 Zweden overleden aan het coronavirus. Daarmee heeft het land een van de hoogste sterftecijfers per hoofd van de bevolking van Europa en meer coronadoden dan buurlanden Noorwegen, Finland en Denemarken bij elkaar.

Volgens critici komt dat doordat Zweden op advies van Tegnell sinds het begin van de coronacrisis geen strenge maatregelen nam: winkels, scholen en horeca bleven open, mondkapjes waren niet nodig en afstand houden was de eigen verantwoordelijkheid. In de tweede golf, waarin het virus opnieuw hard toesloeg, werd de aanpak enigszins gewijzigd.

Sinds vorige maand mogen Zweden nog maar met acht mensen bij elkaar komen en mag de horeca na 22.00 uur ‘s avonds geen alcohol meer serveren. Daar komt nu de sluiting van de middelbare scholen bij. Ook de toon van Tegnell is veranderd: “Het virus verspreidt zich steeds verder en we moeten het samen onder controle krijgen.” aldus de staatsviroloog die intern eerder nog hintte op groepsimmuniteit.