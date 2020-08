Zweedse viroloog in opgedoken e-mails: “Hoger sterftecijfer ouderen acceptabel?”

De Zweedse viroloog Anders Tegnell ligt opnieuw onder vuur, nadat e-mails zijn opgedoken waarin hij zich afvraagt of een hoger sterftecijfer onder ouderen acceptabel is om groepsimmuniteit te bereiken.

Tegnell is de architect van de omstreden Zweedse corona-aanpak. In het land werd in maart geen lockdown ingesteld. Scholen, winkels en veel horeca bleven open. Het heeft geleid tot veel meer doden dan in de omringende landen. Tegnell heeft altijd volgehouden dat het hem niet om groepsimmuniteit te doen was, maar om vertraagde verspreiding van het coronavirus.

Maar het e-mailverkeer van de staatsviroloog, waar Zweedse journalisten inzage in kregen, wijst op het tegendeel, schrijft The Guardian. Uit de mails blijkt dat Tegnell half maart groepsimmuniteit besprak met vakgenoten in andere landen.

Scholen open

Vooral één bericht dat hij doorstuurde aan de belangrijkste Finse viroloog Mika Salminen en aan de Zweedse nationale gezondheidsdienst is opvallend. Daarin suggereert een gepensioneerde arts om gezonde mensen vrijwillig te infecteren in een gecontroleerde setting. Let wel, het is half maart, niemand weet wat het virus precies doet.

Het commentaar van Tegnell: “Eén manier is om de scholen open te houden en zo sneller groepsimmuniteit te bereiken.” Salminen laat weten dat Finland dit overwogen heeft, maar dat niet gaat doen, omdat ‘uiteindelijk kinderen het virus verder verspreiden naar oudere leeftijdsgroepen’.

Gewiste e-mails

Volgens Finse modellen zorgt de sluiting van scholen ervoor dat het virus zich 10 procent minder verspreidt onder ouderen. Tegnell reageert: “10 procent is het mogelijk wel waard?”

In andere e-mails vraagt Tegnell wat er gebeurt als het virus gewoon wordt losgelaten onder de bevolking. Zweedse krant Aftonbladet maakt daarnaast bekend dat de viroloog een aantal e-mails heeft gewist, die de krant heeft opgevraagd.

Het net lijkt zich te sluiten rond de omstreden Zweedse staatsviroloog, die niet kijkt op een mensenleven meer of minder.