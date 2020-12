‘Amerikaanse justitieminister Barr overweegt ontslag’

De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, overweegt volgens The New York Times en CNN zijn ontslag in te dienen voor het aflopen van de ambtstermijn van president Donald Trump. Barr geldt als een van Trumps loyaalste bondgenoten, maar de president toonde zich erg teleurgesteld nadat Barr eerder zei dat hij geen bewijs van grootscheepse fraude tijdens de presidentsverkiezingen had gezien.

Trump liet toen open of hij Barr wilde behouden en noemde het ministerie van Justitie een "teleurstelling". Toen een verslaggever hem vroeg of hij Barr nog steeds vertrouwt, zei Trump: "Vraag me dat over een paar weken."

Trump schoof Barr in december 2018 naar voren als minister nadat Jeff Sessions zijn ontslag had ingediend op verzoek van Trump. Barr heeft volgens CNN nog geen definitieve beslissing genomen.

Huidig president Trump erkent de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden zelfs weken na de verkiezingen niet en presenteert zichzelf als slachtoffer van massale verkiezingsfraude. Hij heeft hiervoor geen bewijs geleverd, maar blijft zich inspannen om de uitslag via juridische stappen ongedaan te maken.