Opnieuw explosie bij Poolse winkel, nu in Beverwijk

Bij een explosie in het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk is woensdagochtend kort na 05.00 uur de achtergevel van een Poolse supermarkt fors beschadigd. Dat meldt de politie. Er zijn geen slachtoffers of gewonden.

Volgens NHnieuws is de Poolse winkel onderdeel van de keten die een nacht eerder doelwit was van explosies bij winkels in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther. Dat is een keten van Poolse supermarkten, in handen van Koerden. De politie kan nog niet zeggen of er verband is met de ontploffingen van een dag eerder, maar dat ligt uiteraard wel erg voor de hand.