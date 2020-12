In beeld: de verdeling van de coronavaccins tussen arm en rijk

Rijke landen hebben een aardig deel van de coronavaccins opgekocht, maar hoeveel precies? Oxfam rekende het uit: 14 procent van de wereldbevolking krijgt 53 procent van alle vaccins.

“Rijkere landen hebben genoeg doses ingekocht om hun hele bevolking bijna drie keer te kunnen inenten voor het eind van 2021, als alle vaccins die in de maak zijn worden goedgekeurd,” aldus Oxfam. De ontwikkelingsorganisatie stelt dat negen van de tien mensen in arme landen geen vaccin heeft voor 2022.

In september al waarschuwde gezondheidsadviseur bij Oxfam, Anna Marriott: “Het is begrijpelijk dat westerse landen genoeg doses voor hun bevolking willen veilig stellen, maar tot ze de monopolies van de farmaceuten aanpakken, blijven armere landen in de kou staan. We zullen nooit in staat zijn om een vaccin op de benodigde schaal te produceren als bedrijven hun kennis niet zonder patent delen. We hebben een vaccin nodig voor mensen, niet voor winst.”