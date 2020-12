Nederland gechoqueerd door drukte op Schiphol

Verschillende Nederlandse politici eisen uitleg van Schiphol. Vrijdag verschenen bij RTL beelden van grote drukte bij de paspoortcontrole. Mensen stonden er veel te dicht bij elkaar. Weinigen droegen een mondmasker.

“Dat Schiphol het in het voorjaar af en toe niet in de hand had is niet begrijpelijk”, aldus D66-Kamerlid Jan Paternotte. “Dat de coronaregels nu – met nota bene stijgende besmettingen – zo aan de laars gelapt worden, is een klap in het gezicht van ons allemaal.”

De directie van Schiphol stelt dat de drukte veroorzaakt werd doordat er meerdere vliegtuigen tegelijk aankwamen met veel transferpassagiers, wat erg ongebruikelijk is nu er veel minder wordt gevlogen. “Het houden van anderhalve meter afstand gaat doorgaans goed op Schiphol, maar op zo’n moment is het een uitdaging”, aldus de luchthaven. “Daarom is het net als in het openbaar vervoer belangrijk dat reizigers een mondkapje dragen. De maatregelen opvolgen is een verantwoordelijkheid van ons en reizigers ”, zo klinkt het verder. Nog volgens Schiphol heeft de luchthaven toestemming van de overheid om af te wijken van de anderhalve meter afstand, wanneer er te veel mensen zijn.