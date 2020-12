Oostenrijk onderschept wapenarsenaal Duitse rechts-extremisten

De politie in Oostenrijk heeft deze week tientallen wapens en een grote hoeveelheid munitie onderschept. Een deel van dat arsenaal was bedoeld om een rechts-extremistische militie op te richten in Duitsland, maakte minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer zaterdag bekend.

De politie vond 76 semi-automatische en automatische wapens, veertien pistolen en explosieven, waaronder zes handgranaten. De autoriteiten hebben in Oostenrijk vijf arrestaties verricht. Een van de verdachten zou hebben opgebiecht waar de wapens voor bedoeld waren.

De Duitse autoriteiten hebben twee mensen aangehouden in Beieren. Er loopt nog een onderzoek in deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland. Een van de onderzoekers zei dat de politie de wapens aantrof tijdens een onderzoek naar internationale drugshandel.