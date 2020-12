‘Situatie in Duitsland kan nog veel erger worden’

De situatie rond het coronavirus in Duitsland is op dit moment op zijn zwaarst, maar kan nog veel erger worden. Het Robert Koch Institut zei tijdens een persconferentie met gezondheidsminister Jens Spahn dat er een kans bestaat dat de situatie zal verslechteren.

Spahn zei tijdens de persconferentie dat hij wil dat er voor het einde van het jaar nog wordt begonnen met het inenten van mensen tegen het coronavirus. De minister zei dinsdag ook dat de Europese Unie werkt aan het sneller goedkeuren van het vaccin van Pfizer/BioNTech. Dat zou mogelijk al op 23 december kunnen gebeuren, volgens Spahn.

Het RKI vraagt mensen om sociale contacten tot een minimum te beperken. In Duitsland gaat woensdag een strenge lockdown in, die ervoor moet zorgen dat er minder contactmomenten zijn tussen mensen. Zo gaan veel winkels dicht en mogen mensen nog maar in groepjes van vijf uit twee huishoudens afspreken.