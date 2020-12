Bijna verdubbeling aantal nieuwe coronagevallen Duitsland en 1000 doden

Het aantal nieuwe coronagevallen dat in Duitsland gedurende het laatste etmaal is vastgesteld, is bijna verdubbeld ten opzichte van het aantal een dag eerder. Het Robert Koch instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft woensdagochtend maar liefst 27.728 nieuwe besmettingen gemeld en daarnaast een nieuw recordaantal van bijna 1000 sterfgevallen in 24 uur.

Dinsdag meldde het RKI nog 14.432 nieuwe gevallen, waarmee het aantal nieuwe besmettingen al twee dagen achter elkaar aan het afnemen was. Het laatste cijfer maakt aan die positieve tendens op hardhandige wijze een einde. In totaal zijn in Duitsland nu 1.379.238 besmettingen vastgesteld sinds het begin van de corona-epidemie.

Het laatste recordaantal aan sterfgevallen in een etmaal werd woensdagochtend verpulverd. Het RKI meldde maar liefst 952 nieuwe Covid-gerelateerde sterfgevallen in de laatste 24 uur. Dat trieste record kwam minder dan een week geleden nog op 598 te staan. In totaal zijn in Duitsland nu 23.427 personen bij wie het coronavirus is vastgesteld, overleden aan de gevolgen.

Met de laatste cijfers lijkt het duistere scenario dat dinsdag werd geschetst door minister van Volksgezondheid Jens Spahn en het RKI werkelijkheid te worden. Die stelden dat de situatie rond het coronavirus in Duitsland momenteel op zijn zwaarst is, maar kan nog veel erger worden. Het Robert Koch Instituut zei tijdens de dat er een kans bestaat dat de situatie nog verder zal verslechteren.