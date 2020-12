‘Negatieve uitslag bij sneltest Abbott zegt niet zoveel’

De coronasneltest van de Amerikaanse fabrikant Abbott is veel minder betrouwbaar dan gedacht, meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op basis van eigen onderzoek. Een negatieve uitslag blijkt in veel gevallen onjuist te zijn, zegt LUMC-epidemioloog Frits Rosendaal vrijdag tegen de NOS.

"De resultaten die we nu hebben, wijzen erop dat een negatieve test niet zoveel zegt", aldus Rosendaal. Hij meldt dat in ongeveer de helft van de gevallen de test een negatief resultaat geeft, terwijl iemand wel degelijk besmet is.

Dat leidt volgens het LUMC tot schijnveiligheid. Rosendaal spreekt zelfs van een ernstige vorm van onveiligheid. "Je denkt: ik ben niet besmettelijk en je gaat vervolgens toch opa en oma uitnodigen. Of toch wat meer mensen zien dan je anders zou doen. Terwijl de regel is: bij klachten geen mensen zien. Dan is het gevaarlijk."

Commerciële teststraten

Volgens de NOS worden de sneltesten aangeboden op verscheidene GGD-locaties. Ze zouden alleen donderdag al 4000 keer zijn gebruikt om mensen met klachten te testen. Ook veel commerciële teststraten maken gebruik van deze sneltests.

In een reactie aan de NOS zegt Abbott dat het bij deze sneltests gaat om een bewezen en nauwkeurige test met een gevoeligheid van 90 procent. "Wij zijn niet op de hoogte van dit onderzoek en de onderzoekers hebben geen contact met ons opgenomen." Het LUMC zegt onafhankelijk onderzoek te verrichten en daarover nooit contact op te nemen met producenten.