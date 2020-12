20 keer expres geflitst: boze werknemer misrekent zich met zijn radarwraak

Een 23-jarige boze werknemer reed met de Ford Fiesta van zijn bedrijf tot 127 km / u in plaats van de toegestane 70 kilometer per uur – en trok gekke bekken , toonde zijn middelvinger of hield spottend een kebab in de camera.

Hij deed dat 20 keer want hij wilde zijn baas op hoge kosten jagen.

Aanvankelijk leek hij er mee weg te komen: het leasebedrijf was op de fles, dus de auto en chauffeur konden niet worden gevonden. Toen dat wel lukte werd hij gevonden. En hij bleek niet alleen geen rijbewijs te hebben (boete), in Duitsland is ook de bestuurder aansprakelijk en niet de eigenaar van de auto (20 keer boete)