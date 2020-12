‘Jongeren hebben nog jaren last van coronacrisis’

Vooral de tweede coronagolf valt jongeren zwaar, concludeert hoogleraar ontwikkelingspsychologie en puberbreinexpert Eveline Crone van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze vreest dat jonge mensen op latere leeftijd nog last zullen hebben van dit zware jaar.

Crone deed de afgelopen tijd onderzoek naar de effecten van de coronacrisis op de jeugd. “In mei zagen we dat het met de ‘jonge’ jongeren nog best goed ging. Ze gaven aan dat ze zich krachtig voelden. Maar bij de studenten was dat minder. Bij hen waren de gevoelens van spanning en depressie hoger”, zegt Crone tegen de NOS. “Hoe meer richting de jongvolwassenheid, hoe groter de last.”

In het onderzoek van november bleek het nog slechter gesteld met de jongeren. Ook jonge kinderen krijgen nu problemen. “Zij ondervinden nu ook de weerslag van de crisis”, zegt Crone. “Al gaat het met de studenten in vergelijking nog steeds een stuk slechter.”

De hoogleraar denkt dat de crisis gevolgen heeft voor de lange termijn. “Als je als jongere geen mogelijkheden hebt om pro-sociale vaardigheden op te doen, vormt je dat op een negatieve manier. Als je niet meemaakt dat het een goed gevoel geeft om anderen te helpen, dan krijg je dus volwassenen die dat gevoel niet kennen.”

Crone verwacht dat jongeren in het verweer komen. “Ze zullen zich niet eindeloos laten opsluiten. Alles in die jongeren zegt: ik wil erop uit! Laten we nadenken over ná 19 januari. Jongeren geven aan: we kunnen een lockdown echt wel uitzitten, als we maar weten wat we daarna weer mogen.”