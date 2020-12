‘Coronavaccin AstraZeneca voorlopig nog niet te gebruiken in EU’

Het duurt waarschijnlijk nog wel even voor het coronavaccin van de Britse farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford wordt goedgekeurd in de Europese Unie. Volgens plaatsvervangend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) Noel Wathion hebben de ontwikkelaars van het vaccin nog niet eens een aanvraag ingediend bij de medicijnwaakhond.

Het Verenigd Koninkrijk wil al op 4 januari beginnen met de uitrol van het vaccin van AstraZeneca. Daar gaat een Britse toezichthouder over, en die lijkt op het punt te staan groen licht te geven. Maar op het Europese vasteland is dat nog ondenkbaar, aldus Wathion, de nummer twee bij EMA. "De gegevens die wij momenteel hebben, volstaan zelfs niet om het AstraZeneca-vaccin een voorwaardelijke vergunning te geven", zo heeft hij laten weten in een interview met de Belgische krant Het Nieuwsblad.

De vaccinatie tegen het coronavirus in Europa is inmiddels goed op stoom gekomen. Ook in Ierland werd dinsdag begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. Nederland is daarmee het enige land in de Europese Unie waar nog niet wordt gevaccineerd. Ons land volgt vanaf volgende week vrijdag.

Alle Europese landen gebruiken het vaccin Comirnaty van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech. Comirnaty is het enige vaccin dat tot nu toe is toegelaten in Europa. Er wordt wereldwijd door meerdere farmaceuten aan vaccins gewerkt. Dat van de Amerikaanse fabrikant Moderna wacht al op goedkeuring voor gebruik in de EU. Het EMA zal daarover op volgende week woensdag besluiten.