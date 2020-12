Besmette lerares van basisschool Bergschenhoek overleden

Een jonge lerares van de basisschool in Bergschenhoek, waar de Britse variant van het coronavirus is opgedoken, is onlangs overleden. Het is niet bekend of haar overlijden het gevolg is van het virus. Wel was ze enkele weken geleden positief getest op het virus, bevestigt voorzitter Saskia Schenning van de Laurentius Stichting, waar de school onder valt, aan verschillende media.

"Het is vreselijk", zegt Schenning in De Telegraaf. "Ze had positief getest, dat klopt. Haar overlijden is wel onverwachts gebeurd." De scholenkoepel noemt het op zijn website "ongelofelijk" dat de lerares, "in de bloei van haar leven, die haar school en onze stichting zo'n warm hart toedroeg, er opeens niet meer is". Volgens regiozender Rijnmond was ze 38 jaar oud.

Eind november werd op de RKBS Willibrord de eerste coronabesmetting geconstateerd. Sindsdien is het aantal opgelopen naar veertig coronagevallen onder docenten en leerlingen. Bij vijf van hen gaat het om de variant van het coronavirus die uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig is en waarschijnlijk besmettelijker, maar niet dodelijker is. Of de overleden lerares besmet was met de Britse variant is niet bekend.

Dinsdag zijn alle docenten van de basisschool, alsook de leerlingen, hun ouders en broers en zussen door de GGD gevraagd zich te laten testen. Bij de testlocatie op het vliegveld Rotterdam The Hague Airport wordt voor hen een speciale teststraat opengesteld, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond die samen met het Erasmus MC de uitbraak op de school onderzoekt.

De GGD wil de uitbraak verder in kaart brengen en laat weten vaker aanvullend onderzoek te doen bij een opvallende uitbraak. Het onderzoek bestaat ook uit een uitgebreid bron- en contactonderzoek onder de besmette personen. Daarnaast worden leerlingen, ouders en docenten gevraagd een vragenlijst in te vullen.

"Dat de Britse variant nu op deze basisschool is ontdekt is schrikken", reageert burgemeester Pieter van de Stadt van gemeente Lansingerland, waar Bergschenhoek deel van uitmaakt. "Het zorgt voor meer onzekerheid; voor de school, de leerkrachten, de ouders én de kinderen. Ik leef met hen mee. Ik roep alle ouders op mee te werken aan het onderzoek van de GGD."