Rechterhand van Melania Trump neemt ontslag

De chef-staf van de Amerikaanse first lady Melania Trump is opgestapt vanwege de bestorming van het Congresgebouw in Washington door aanhangers van president Donald Trump. Dat meldt CNN. Stephanie Grisham is voor zover bekend de eerste persoon uit het Witte Huis die ontslag neemt.

Grisham was al sinds 2015 betrokken bij Donald Trump. Hij was toen nog presidentskandidaat. Na hun verkiezingsoverwinning werd ze vicewoordvoerder van de president onder Sean Spicer. In 2017 ging ze werken voor Melania Trump, in 2019 werd ze de belangrijkste woordvoerder van de president. In april vorig jaar werd ze opzij gezet en vervangen door de huidige woordvoerder van de president, Kayleigh McEnany. Grisham werd toen chef-staf voor de vrouw van Trump.