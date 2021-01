Chaos bij Digitaal CDA-congres

De tweede dag van het digitale CDA-congres is verschillende keren stilgelegd wegens aanhoudende problemen met het stemsysteem. Leden mogen stemmen over aanpassingen in het verkiezingsprogramma die door verschillende afdelingen zijn voorgesteld. Maar de uitslag van de meeste amendementen kan nog niet worden vastgesteld.

Het gaat om voorgestelde aanpassingen die al steun kregen in verschillende 'deelsessies' die vrijdag werden gehouden, maar niet genoeg stemmen om zonder meer te worden opgenomen in het partijprogramma.

Dit deel van het congres zou tot 12.30 uur duren, maar liep flink uit door de technische problemen. Zaterdag moet ook de nieuwe kandidatenlijst worden vastgesteld, waarmee minister Wopke Hoekstra officieel tot lijsttrekker van het CDA wordt benoemd.