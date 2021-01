FBI onderzoekt aanwezigheid brandweermannen bij rellen Capitool

De Amerikaanse Federale inlichtingendienst FBI onderzoekt of brandweerlieden uit New York woensdag aanwezig en betrokken waren bij de rellen in en rond het Capitool in Washington. De New Yorkse brandweer (NYFD) heeft de FBI daarover tips verschaft, melden Amerikaanse media.

Het zou gaan om een aantal gepensioneerde personeelsleden, maar mogelijk ook om mensen die momenteel nog in dienst zijn bij de New Yorkse brandweer. De NYFD besloot de FBI in te lichten vanwege een foto op Twitter waarop een persoon te zien is die net buiten het gebouw staat in kleding van een afdeling van de New Yorkse brandweer. Volgens de NYFD is de persoon op de foto "geen actief lid van die afdeling".

In het regeringsgebouw vielen boze aanhangers van president Donald Trump woensdag het gebouw binnen en richtten vernielingen aan, onder meer in de kantoren van parlementariërs. Bij de bestorming vielen vijf doden en raakten tientallen mensen gewond.

Sinds woensdag zijn tientallen mensen aan de hand van video's en foto's gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de rellen. Onder hen een parlementariër uit de staat West-Viriginia en gepensioneerd defensiepersoneel. Tot nu toe zijn meer dan vijftig mensen aangeklaagd.