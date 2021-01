‘Neergestoken meisje (16) in coma, nier kwijt’

In de nacht van zaterdag op zondag werd in Montfoort een meisje zomaar neergestoken. Volgens het AD raakte het slagersmes haar in de buik. Een van haar nieren was – volgens de krant – niet meer te redden. Ook werd haar lever beschadigd. Ze is nog in coma, maar niet meer in levensgevaar.

Een inwoner tegen het AD: ,Ik ken haar wel, het is gewoon een hartstikke lief grietje. Ze heeft verscheidene vriendinnen hier in Montfoort, dus het was ook niet raar dat zij hier was. Zo zielig, haar vader is net drie weken geleden overleden. En dan gebeurt nu dit. Verschrikkelijk. Ze mag dan op dit moment buiten levensgevaar zijn, ze moet wel voor de rest van haar leven een nier missen.’’