Bijna 10 jaar cel voor moeder die dochter van flat gooide

Hélène J. is maandag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar en 9 maanden voor doodslag op haar dochter Sharleyne. Het gerechtshof in Leeuwarden gaat uit van doodslag. Volgens het hof kan het niet anders dan dat J. Sharleyne naar beneden heeft gegooid. Voor voorbedachten rade - en daarmee moord - zien de rechters geen bewijs.

J. (41) werd in 2018 vrijgesproken door de rechtbank in Assen. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep en eiste opnieuw een celstraf van tien jaar. Die straf vindt het hof passend, maar haalt er drie maanden vanaf gezien de lange duur van het proces.

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 levenloos gevonden onderaan een flat in Hoogeveen. Ze woonde met haar moeder op de tiende verdieping. Het hof vindt het, net als het OM, niet aannemelijk dat het 8-jarige meisje zou zijn gevallen, al dan niet door slaapwandelen, of gesprongen.

Weinig herinneringen

J. zei vorige maand bij het hof zich weinig te kunnen herinneren. Ze was wakker geworden door tocht van een openstaand raam, verklaarde ze. Vervolgens zag ze buiten haar enige kind onderaan de flat liggen. Toen kreeg ze een black-out, aldus J. Ze werd buiten in verwarde toestand en met veel drank op aangehouden. Ze was toen onderweg naar een auto, niet naar Sharleyne.

Aanvankelijk werd de zaak geseponeerd. Toen de stiefvader van Sharleyne via een gerechtelijke procedure alsnog vervolging had afgedwongen, werd het onderzoek voortgezet en J. in 2017 opgepakt. J. was maandag niet aanwezig bij de uitspraak.