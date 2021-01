Amerikaanse politie gebruikt drie keer vaker geweld tegen linkse demonstranten

De politie in de VS grijpt drie keer vaker hardhandig in bij linkse demonstraties, zoals in het kader van Black Lives Matter, dan bij rechtse protesten van bijvoorbeeld Trumpaanhangers.

De afgelopen tien maanden heeft de Amerikaanse politie in veel meer linkse demonstraties traangas, pepperspray, rubberen kogels en fysiek geweld gebruikt dan bij rechtse protesten. Het maakte daarbij niet uit of het om vreedzame demonstraties ging.

De statistieken zijn afkomstig van de Amerikaanse Crisismonitor, een database van onder meer onderzoekers van Princeton. Zij vergeleken meer dan 13.000 protesten die sinds april plaatsvonden in de VS. De politie gebruikte bij 511 linkse demonstraties traangas, wapenstokken en andere middelen, bij rechtse protesten gebeurde dat slechts 33 keer.

The Guardian vergeleek de percentages van alle demonstraties, waarbij de politie ingreep en concludeert dat bij de linkse protesten in 4,7 procent van de gevallen de politie hardhandig in actie kwam, terwijl dat bij rechtse protesten maar bij 1,4 procent van de keren het geval was.