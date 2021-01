Één Belgische moeder, die op wintersport ging, zorgt ervoor dat 5000 mensen in quarantaine moeten

Een inwoonster van het Belgische Edegem ging tegen de regels in op wintersport in de kerstvakantie. Ze kwam terug met de Britse variant onder de leden, lapte de coronaregels aan haar laars en zorgde er zo voor dat meer dan 5000 mensen in quarantaine moesten.

Belgen die uit een rood gebied terugkomen moeten twee coronatests doen en zeven dagen in quarantaine. Dat negeerde de moeder: een dag na thuiskomst was haar dochter weer bij haar. De dag daarna liet de vrouw zich testen. Ze bleek negatief. Een week later is de test echter positief, maar ondertussen is de dochter alweer terug naar haar vader. Maandag gaat ze naar school. Woensdag krijgt ze milde klachten en blijkt het hele gezin positief.

De dochter heeft dan op school al een ander kind besmet, wiens moeder op een andere school lesgeeft. Beide scholen besluiten daarop geen enkel risico te nemen en sluiten de deuren. Meer dan 5000 leraren, kinderen en gezinsleden moeten een week in quarantaine. Vandaag wordt duidelijk hoeveel besmettingen er zijn. “Als iedereen zich aan de regels van quarantaine na terugkomst van een reis had gehouden, hadden we dit kunnen vermijden”, zegt burgemeester van Edegem Koen Metsu. “Het gaat over een verpletterende verantwoordelijkheid die nu nog eens onderstreept wordt.”