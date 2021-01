WHO waarschuwt voor ‘catastrofaal moreel falen’ vanwege coronavaccin

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschuldigt landen van ‘catastrofaal moreel falen’ vanwege de ongelijke verdeling van de coronavaccins.

Baas van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zegt dat het niet eerlijk is dat jonge, gezonde mensen in rijke landen het vaccin eerder krijgen dan kwetsbare mensen in arme landen. Volgens hem zijn er 39 miljoen doses toegediend in 49 rijke landen, terwijl een arm land maar 25 doses kreeg.

Dr. Tedros zei maandag in een speech: “Ik moet bot zijn: de wereld staat op de rand van een catastrofaal moreel falen en de prijs wordt betaald in de vorm van mensenlevens en levensonderhoud in de armste landen ter wereld.”

Deze ‘ik eerst’-houding komt als een boemerang terug, omdat de prijzen daardoor stijgen en hamsteren wordt aangemoedigd, aldus de WHO-directeur. “Uiteindelijk zullen deze acties de pandemie alleen maar verlengen, waardoor de restricties langer duren en de mens en de economie langer zullen lijden,” stelt Tedros.

Ondertussen liggen de WHO en China onder vuur vanwege hun reactie op het coronavirus. Een onafhankelijk panel, dat door de WHO zelf is aangesteld, vindt dat het VN-orgaan eerder de wereldwijde noodtoestand had moeten uitroepen en dat China eerder maatregelen had moeten nemen tegen het virus.