Avondklok omzeilen met een leenhond of Thuisbezorgdjas: “Ik heb al bod van 125 euro”

Waar regels gelden, zijn er mensen die ze overtreden. Dat is niet anders voor de ophanden zijnde avondklok. Plots wil iedereen een leenhond of een jas met Thuisbezorgd erop.

Mogelijk gaat er zeer binnenkort een avondklok gelden vanaf 20 uur ‘s avonds. Er komen vermoedelijk uitzonderingen voor mensen die hun hond moeten uitlaten en voor maaltijdbezorgdiensten.

Honden gaan in elk geval een toptijd tegemoet. Er is nog nooit zoveel animo geweest voor een leenhond op de site ‘Match een Leenhond’. Jos van Prooijen van de site zegt tegen RTL Nieuws: “De vraag van vrijwilligers die een hond willen uitlaten, is sinds corona flink gegroeid. En de afgelopen dagen helemaal. Ik schat zo in dat de avonduren populair gaan worden voor het uitlaten. We komen echt honden tekort.”

Het platform Hondjeuitlaten.nl ziet hetzelfde gebeuren, zegt oprichter Lars Berends. “Ook wij komen honden tekort. We hebben nu 50.000 leden door het hele land. Sinds corona zien we een vervijfvoudiging.”

Op Marktplaats vinden de jassen en tassen van Deliveroo en Thuisbezorgd.nl gretig aftrek. Een Hagenaar die anoniem wil blijven, verkoopt zulke jassen. “Ik heb al hoge biedingen binnen, een van 115 euro, de hoogste is 125. Het is natuurlijk een risico, we weten nog niet of je met zo’n jas over straat mag, maar in elk geval is de kans denk ik wel groter dat je je eruit kunt lullen als de politie je aanhoudt.”