Deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

Meestal krijg je te horen wat er allemaal zo vies is in je huis en wat je dus vaker schoon moet maken, zoals het aanrecht of de deurklink, maar er zijn ook dingen die je beter wat minder vaak kunt poetsen, omdat het slecht is voor het materiaal bijvoorbeeld.

Je auto

Als je hem te vaak wast, verdwijnt de wasachtige buitenlaag waardoor de lak sneller beschadigt. Je haar

Je haar bevat natuurlijke beschermende oliën, die je wegwast als je er elke dag shampoo in doet. Je haar blijft veel gezonder als je het maar twee keer per week wast. Een spijkerbroek

Volgens fabrikanten kun je het beste een half jaar wachten met wassen om de kwaliteit te behouden. Wil je hem toch opfrissen leg de broek dan een nachtje in de vriezer. Daarmee dood je ook alle bacteriën. Houten meubels

Ga je met een speciale houtreiniger in de weer, doe dat dan niet vaker dan een of twee keer per maand. Anders blijft er een olieachtige waas op het hout achter die alleen maar meer vuil aantrekt. De badkamerspiegel

Als je toch de badkamer poetst, haal je ook een doekje over de spiegel. Je kunt dat beter een keer overslaan, omdat er dan mogelijk ook vocht achter de spiegel komt, waardoor hij beschadigt.