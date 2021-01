In Londen worden bussen gebruikt als ambulance

In Londen zijn er te weinig ambulances om alle coronapatiënten naar de ziekenhuizen te brengen. Het noodnummer staat roodgloeiend. Daarom worden er twee bussen ingezet, die patiënten gaan vervoeren.

Het is opnieuw een teken dat de Britse gezondheidszorg met name in de hoofdstad zwaar overbelast is, klinkt het in The Guardian.

De stoelen zijn verwijderd uit de passagiersbussen, zodat er vier patiënten in passen. Er zijn artsen en verpleegkundigen aan boord, maar de buschauffeurs zelf vervoeren de patiënten. Er zijn zuurstofapparaten en monitoren in de bussen aanwezig om eerste hulp te kunnen bieden.

In de komende dagen zullen de eerste patiënten worden vervoerd in de volledig elektrische bussen, die met hun accu de medische apparatuur van stroom voorzien.

De patiënten worden onder meer naar het London Nightingale-veldhospitaal gebracht. Dat werd in maart geopend en er zou plaats zijn voor 4.000 intensive carebedden. Maar door een gebrek aan personeel lagen er ten tijde van de eerste golf maar enkele tientallen patiënten.

Nu is de noodkliniek opnieuw geopend. Er liggen nu 300 non-covidpatiënten, die bijna zover hersteld zijn dat ze naar huis mogen. Ook is het een van de grootste vaccinatiecentra van het land.