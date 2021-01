Rijkswaterstaat: snelwegen waren leeg

De snelwegen in Nederland lagen er zaterdagavond leeg bij, meldt Rijkswaterstaat. "Van verkeersdrukte was geen sprake. Het was heel stil. Mensen hebben zich er gewoon aan gehouden om om 21.00 thuis te zijn", zegt een woordvoerder.

Rijkswaterstaat wijst er wel op dat sinds de sluiting van de horeca en theaters het 's avonds al een stuk rustiger was op de snelwegen dan normaal. "Maar het is nu nog stiller dan het eerst was."

Cijfers over automobilisten die na het ingaan van de avondklok toch de weg op zijn gegaan, waren zaterdagavond nog niet beschikbaar.