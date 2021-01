‘Britse regering verlengt lockdownbevoegdheden tot 17 juli’

De Britse regering heeft stilletjes de lockdownwetten verlengd om gemeenten in Engeland de macht te geven pubs, restaurants, winkels en openbare ruimtes tot 17 juli te sluiten, meldt de Britse krant The Telegraph zaterdag.

Premier Boris Johnson zei vrijdag dat de regering niet kon overwegen de lockdownbeperkingen te versoepelen nu het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen met het coronavirus nog altijd erg hoog is. Ook wil hij eerst zekerheid hebben dat het vaccinatieprogramma werkt.

De wijzigingen in de regelgeving over coronaregels zijn aangebracht als onderdeel van een evaluatie van de derde lockdown eerder deze maand door minister Matt Hancock van Volksgezondheid, aldus de Britse krant. De verordening, die alleen geldt in Engeland, zou vorige week aflopen, maar is nu verlengd tot 17 juli. Rond die datum begint de zomervakantie in het land.

De Britten registreerden woensdag nog met 1820 coronadoden binnen een etmaal een nieuw record. Johnson sprak toen over verschrikkelijke cijfers. Een dag eerder was met 1610 slachtoffers het vorige record al gebroken. Ruim een week geleden stierven voor het eerst tijdens de pandemie meer dan 1500 mensen op een dag aan corona in het Verenigd Koninkrijk.

Het totale aantal coronadoden in het zwaarst getroffen Europese land stijgt inmiddels snel richting de 100.000. Tot nu toe zijn ruim 3,6 miljoen Britten besmet geraakt met het longvirus.