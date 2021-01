Vrouw uit Lansingerland krijgt per ongeluk vaccin in plaats van coronatest

De chaos is compleet. Ondanks de lange voorbereidingstijd, die Nederland nam om het vaccinatieprogramma op te starten, is er toch per ongeluk een vrouw gevaccineerd in plaats van getest. Het ICT-systeem van de GGD werkte te traag…

De vrouw, die zelf dacht dat ze een vaccin zou krijgen op de GGD-locatie Rotterdam The Hague Airport, hoefde haar afspraakbevestiging niet te laten zien. Daardoor kwam ze in de verkeerde hal terecht. Bij de aanmeldbalie kon ze ook geen vaccinatie-afspraak tonen, maar het computersysteem was zo traag dat de vrouw vast doorgestuurd werd.

Pas na de prik werd de fout opgemerkt. “Als de registratie zorgvuldiger was verlopen, had de vaccinatie niet kunnen plaatsvinden”, vertelt een woordvoerder ten overvloede.