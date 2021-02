Vrees dat carnaval ‘ondergronds’ gevierd wordt

De Brabantse Carnavals Federatie maakt zich zorgen over carnavalvierders die niet meer te houden zijn. ,,We horen allerlei signalen. Bijvoorbeeld over mensen die op zoek zijn naar een stille schuur op het platteland voor een feestje”, zegt voorzitter Rob van de Laar tegen het AD.

Uiteraard kan carnaval niet worden gevierd. Vorig jaar was carnaval het begin van alle ellende, onder meer omdat het RIVM en Jaap van Dissel dachten dat carnaval niet zou leiden tot veel besmettingen. Maar dat bleek niet te kloppen.

Maar gaan de carnavalsvierders zich aan het verbod houden? De Brabantse federatie is er niet gerust op. Die gaat alle carnavalvierders vragen zich aan de coronaregels te houden. Mogelijk komt hiervoor later deze week een oproep, samen met de carnavalsbonden uit Limburg.

De meeste carnavalsclubs hebben de officiële evenementen afgelast. Zij houden tussen zaterdag 13 en dinsdag 16 februari online activiteiten – zoals quizzen of voorstellingen. Maar veel feestgangers zitten niet bij een stichting. Carnaval zit in hun bloed. Er is weinig zicht op wat deze ‘wildvierders’ met hun vriendenclubs van plan zijn.

Bredanaar Peter Feskens twitterde deze week dat hij zin heeft om met carnaval door Breda te wandelen in zijn kiel, met een blik bier. Feskens: ,,Ik ben echt niet van plan alle regels aan mijn laars te lappen. Maar ik wil gewoon een beetje carnavalsgevoel, zegt hij tegen het AD

”Niet dat hij iets gaat organiseren ‘maar het zou toch hartstikke grappig zijn als iedereen verkleed rondloopt?’ Is Feskens niet bezorgd dat het te druk wordt? ,,Nee. Als we 1,5 meter afstand houden op de Grote Markt is er weinig tegen te doen. Carnaval hoort erbij. Dan vieren we het op aangepaste wijze.”

Ook in andere plaatsen hebben mensen plannen voor carnaval. Er zijn speciale wandelingen, zoals in Bergen op Zoom. Of mensen komen met hun carnavalsclubje bij elkaar. Bij iemand thuis, om samen naar een online quiz te kijken en te feesten. Óf in een boerenschuur.

Dat laatste maakt de Brabantse Carnavals Federatie bezorgd, zegt BCF-voorzitter Rob van de Laar. Te veel mensen bij elkaar kan zomaar zorgen dat carnaval opnieuw met een nieuwe golf van coronabesmettingen verbonden wordt. .