Tot 40% van leerlingen dreigt te zakken voor eindexamen

Scholen verwachten een dramatische examentijd. De coronacrisis leidt tot flinke leerachterstanden in het voortgezet onderwijs. Sommige scholen verwachten dat 30% tot 40% van de leerlingen daardoor het eindexamen niet zal halen. In 2019 was het landelijk gemiddelde nog 8%. Dat concludeert het FD na eigen onderzoek.

Of de examens onder de huidige omstandigheden kunnen doorgaan, is onzeker. Onder schoolbesturen gaan stemmen op om het schooljaar te verlengen of de slagingsdrempel te verlagen.

Al in mei starten bijna 200.000 leerlingen met de examens. ‘We zijn het leerlingen verplicht om snel duidelijkheid te geven’, zegt bestuurder Karin van Oort van onderwijsstichting Carmelcollege tegen het FD. ‘Leerlingen laten doubleren, motiveert niemand.’

Onderwijsminister Arie Slob houdt tot nu toe vast aan de examens, maar sluit aanpassingen niet uit. Uiterlijk 15 februari hakt hij hierover de knoop door.