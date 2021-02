Voor wie niet van klussen houdt: Italiaans stadje biedt instapklare huizen aan voor 7500 euro

Je kunt in verschillende idyllische Italiaanse stadjes voor een appel en een ei een bouwval kopen, maar dan ben je wel verplicht om er een bewoonbaar huis van te maken. Ben je niet zo handig, maar wil je wel goedkoop emigreren naar Italië dan is Biccari misschien de oplossing: daar staan instapklare huizen te koop voor 7500 euro.

Biccari, in de provincie Puglia ter hoogte van Napels, biedt ook huizen aan voor een euro, maar voor de minder begenadigde klusser is er dus ook een andere optie. De kant-en-klare woningen beginnen vanaf 7500 euro, maar de meesten kosten tussen de 10.000 en 13.000 euro. Het is een idee van burgemeester Gianfilippo Mignogna, die weer leven in de brouwerij wil brengen in zijn in slaap gesukkelde stadje, dat ooit nog 5000 inwoners telde.

“We zijn nu nauwelijks nog met 2000 mensen,” vertelt Mignogna tegen CNN. “De ontvolking is een open wond, een gestaag fenomeen. De lokale bewoners blijven wegtrekken en waar ze vroeger nog terugkwamen in de zomer, gebeurt dat ook steeds minder. Veel bewoonbare huizen staan leeg en raken vervallen.”

“Op een dag liep ik door het oude centrum en het viel me op dat er zoveel schattige kleine huisjes in perfecte staat al jaren leeg stonden, weggestopt in stille steegjes met een verkoopbord erop, dat niemand ziet.” De burgemeester besloot de huizen op te kopen. “Er zijn een dozijn woningen voor een euro en twintig instapklare huizen beschikbaar, maar er zijn meer dan honderd lege gebouwen in Biccari, die wel nieuwe bewoners kunnen gebruiken.”

Wie een woning voor een euro koopt, moet een borg betalen van 3000 euro, die wordt teruggestort als de renovatie afgerond is. Dat moet binnen drie jaar gebeuren, maar als de verbouwing goed op gang is gekomen, is uitstel mogelijk.

Het gebied is wonderschoon, het stadje heeft een rijke historie. “Het is hier paradijslijk, ideaal voor rustig toerisme,” zegt de burgemeester. “De frisse berglucht en natuur vormen een detox van de stadse chaos, vervuiling en herrie.”