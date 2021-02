China vindt de jongens te vrouwelijk en wil er via het onderwijs ‘echte mannen’ van maken

In China is ophef ontstaan over een beleidsvoorstel om de Chinese jongens mannelijker te maken. Ze zouden te feminien geworden zijn. Op social media is er veel kritiek op het seksistische plan.

Al een tijdje merkt de Chinese overheid op dat de populairste mannelijke rolmodellen in het land geen sterke atletische figuren of oorlogshelden zijn, maar vaker modieuze popsterren. Daarom komt het ministerie van onderwijs met een beleidsnotitie met de veelzeggende titel ‘Voorstel om de feminisering van mannelijke adolescenten te voorkomen’. Daarin staat dat scholen meer sportlessen moeten aanbieden en meer leraren moeten inhuren met een achtergrond in de sport, zoals voormalige topatleten. Zij moeten vooral krachtige mannelijke sporten aanbieden ‘om de masculiniteit van de studenten te cultiveren’.

Afgelopen mei zei topambtenaar Si Zefu al dat veel jonge mannen ‘te zwak, timide en bescheiden zijn’. Hij vond dat feminisering bij Chinese jongeren een trend was en dat dit ‘een gevaar vormde voor het voortbestaan en de ontwikkeling van de Chinese natie’. Si Zefu noemde de opvoeding door moeders en grootmoeders een deel van het probleem. Ook zou de aantrekkingskracht van mannelijke popsterren ertoe leiden dat veel kinderen ‘geen oorlogsheld meer willen worden’.

Op de Chinese social mediakanalen zijn de reacties extreem kritisch. Honderdduizenden Chinezen hebben hun woede geuit, velen noemen de boodschap van de overheid seksistisch. “Is feminisering nu een denigrerende term?” vraagt een Weibo-gebruiker zich af. Een ander schrijft: “Jongens zijn mensen…emotioneel, timide of vriendelijk, dit zijn menselijke eigenschappen.”