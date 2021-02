Verstekeling in landingsgestel vliegtuig overleeft vlucht naar Maastricht: “Heel opmerkelijk”

Een man is in het landingsgestel van een vliegtuig meegevlogen van Londen naar Maastricht. En hij leeft nog. Dat is gezien de lage temperaturen op zo’n grote hoogte zeer opmerkelijk. De marechaussee ontdekte de verstekeling op de Limburgse luchthaven.

De man, die wel onderkoeld was, zat in een vrachtvliegtuig dat uit Nairobi was vertrokken en toen via Istanbul naar Londen vloog om uiteindelijk in Maastricht te landen. Woordvoerster Hella Hendriks van de luchthaven laat weten: “Hij is niet bij ons ingestapt, anders had hij geen onderkoelingsverschijnselen gehad. Daar komt bij dat de securitymaatregelen bij ons dusdanig scherp zijn, dat je niet zomaar het terrein op kunt.”

Hendriks is erg verbaasd. “Je hoort weleens dat mensen zich verstoppen in de wielkast van een vliegtuig, maar eigenlijk niet op Europese luchthavens vanwege de scherpe veiligheidsmaatregelen. Het zou eerder gebeuren op een vliegveld als in Nairobi waar dat minder strikt is en waar het vliegtuig ook vandaan kwam. Maar een vlucht vanuit Nairobi zou deze man niet overleefd hebben. Een vlucht van Londen naar Maastricht is korter en het toestel vliegt minder hoog.”

De vlucht van Londen naar Maastricht duurt ongeveer een half uur. Aan de buitenkant van het vliegtuig is het -30 graden. “Een vliegtuig uit Londen vliegt wat lager dan langere vluchten”, beaamt Nederlands luchtvaartspecialist en oud-piloot Benno Baksteen. “Op lange vluchten wordt het -50 graden en zit er te weinig zuurstof in de lucht om te kunnen overleven. Bij een temperatuur van -30 graden zit er meer zuurstof in de lucht en is het langer vol te houden.”